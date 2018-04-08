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23 Yıllık Eşi Vefat Eden İngiliz, Acısını Dindirmek İçin Köpeğe Tecavüz Etti
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23 Yıllık Eşi Vefat Eden İngiliz, Acısını Dindirmek İçin Köpeğe Tecavüz Etti

23 YILLIK EŞİ VEFAT EDEN İNGİLİZ, ACISINI DİNDİRMEK İÇİN KÖPEĞE TECAVÜZ ETTİ

İngiltere'de yaşayan 51 yaşındaki adam, 23 yıllık eşini kaybettiğini ve acısını dindirmek için köpeğe tecavüz ettiğini itiraf etti. İngiliz adam, çıkarıldığı mahkemece 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 08 Nisan 2018, 15:20
Puan Ver : 23 Yıllık Eşi Vefat Eden İngiliz, Acısını Dindirmek İçin Köpeğe Tecavüz Etti(9/10)5

İngiltere'de yaşayan 51 yaşındaki Nick Tyson, köpek ile ilişkiye girip o anları videoya kaydettiği gerekçesi ile 21 ay hapis cezası aldı.

KÖPEK İLE İLİŞKİYE GİRDİĞİ VİDEO BULUNDU

Polis, başka bir olaydan dolayı adamın evinde arama yaparken cep telefonunu ve bilgisayarını incelediğinde köpek ile ilişkiye girdiği videolara denk gelip soruşturma açtı.

VEFAT EDEN EŞİNİN ACISINI DİNDİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tyson'ın bilgisayarında ayrıca çocukların yasa dışı olarak oynatıldığı cinsel içerikli film görüntülerine rastlandı. Tyson, mahkemede kısa bir süre önce 23 yıllık eşini kaybettiğin ve acısını dindirmek için köpek ile ilişkiye girip çocukların yasa dışı olarak oynatıldığı cinsel içerikli film izleyerek acısını dindirmeye çalıştığını söyledi.

21 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, Tyson'a köpek ile ilişkiye girme ve çocukların yasa dışı olarak oynatıldığı cinsel içerikli film bulundurma suçlarında 21 ay hapis cezası verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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