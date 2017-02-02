

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan 235 polis hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iki ayrı iddianame hazırlandı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, ByLock kullanan emniyet görevlilerine ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.







Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklanan 235 polise yönelik dosyadaki işlemleri tamamlayarak, iki ayrı iddianame hazırlandı. İddianamelerin birinde 86 ve diğerinde 149 şüpheli yer alıyor.







kaynak:yenişafak