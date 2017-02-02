Avrupa Birliği, O Ülkeyle Vizeleri Kaldırıyor!
Güneş Tutulması Ne Zaman?
Pfdk'dan Aziz Yıldırım'a Ceza!
Kiralık Konutta Talep De Kira Da Düştü
Merkez'in Döviz Rezervleri 269 Milyon Dolar Arttı
Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması
Yunanistan'dan Tehlikeli Hamle!
Alerjik Sorunları Olan Çocuklar İçin Kolay Çözüm!
Zekai Aksakallı El Bab'a Gitti
Tuğba Özerk Tek Celsede Boşandı
Otizmli Çocuğumu Okuldan Attılar İddiası
Ses Kısıklığının Nedeni Bambaşka Olabilir!
Raspberry Pi Yapay Zekaya Kavuşuyor
Güneş Enerjili Yüzen Adalar Geliyor
Türkiye'nin İlk Espor Derbisi Berabere Sonuçlandı!
Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 Ssistem Gereksinimleri Açıklandı
Pac-Man ‘In Babası Öldü
Apple , İran Uygulamalarını Kaldırıyor
Kodlama Eğitimi Ve Gelecek İçin Önemi
Emeklilerin İntibak Talebi Anayasa Mahkemesinde

235 POLİSE 'BYLOCK' DAVASI AÇILDI! 3 BİN 525 YILA KADAR...


235 POLİSE 'BYLOCK' DAVASI AÇILDI! 3 BİN 525 YILA KADAR...
Tarih : 02 Şubat 2017, 14:28
Puan Ver : 235 Polise 'bylock' Davası Açıldı! 3 Bin 525 Yıla Kadar...(10/10)7


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca,  ByLock kullanan emniyet görevlilerine ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü  olarak devam ediyor.  Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklanan 235 polise yönelik  dosyadaki işlemleri tamamlayarak, iki ayrı iddianame hazırlandı. İddianamelerin  birinde 86 ve diğerinde 149 şüpheli yer alıyor. İddianamelerde, FETÖ'nün yapılanması ve eylemleri ile örgütün şifreli  haberleşme programı ByLock hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı öğrenildi.  Toplam 235 şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan  15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Başsavcılığın onayladığı  iddianameler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



PİŞMAN OLANLAR SERBEST



  Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde iddianamelerin kabulü veya reddi  yönünde bir karar vermesi bekleniyor. İddianamelerin kabulü halinde şüpheliler  ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak. Bu arada, söz konusu polislerin bir kısmının meslekten ihraç edildiği,  bir kısmının da açığa alındığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ByLock' kullanan  emniyet görevlilerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında emniyet  müdürleri, çok sayıda amir ve başkomiserin de bulunduğu 258 polis tutuklanmış, 21  şüpheli Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak, bir kısım şüpheli polisler de  adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakkında dava açılmayan polislerle ilgili soruşturma ise halen  sürüyor.



 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: 235  Polise    Bylock    Davası  Açıldı  3  Bin  525  Yıla  
Kadar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER