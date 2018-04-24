15 CHP'linin üye olmasının ardından Meclis'te grup kuran İyi Parti, bir önceki seçime katılmadığı için erken seçim nedeniyle partilere aktarılacak 547.4 milyon liralık ödenekten pay alamayacak.

15 CHP Milletvekili'nin partisinden istifa edip üye olmasının ardından Meclis'te grup kuran İYİ Parti, bir önceki seçime katılmadığı için erken seçim nedeniyle partilere aktarılacak 547.4 milyon liralık ödenekten pay alamayacak.

SON GENEL SEÇİME KATILIP YÜZDE 3 ORANINDA OY ALMAK GEREKİYOR

24 Haziran seçimlerine girip girmeyeceği uzun süre konuşulan İyi Parti'nin grup kurmasıyla birlikte Hazine yardımından da yararlanacağı iddiaları doğru çıkmadı. Siyasi Partiler kanunu uyarınca, hazine yardımından yararlanabilmek için, son genel seçime katılmak ve en az yüzde 3 oranında oy almak gerekiyor.

"HAZİNE YARDIMI İÇİN MECLİS'TE GRUP SAHİBİ OLMAK YETERLİ DEĞİL"

İyi Parti son genel seçime katılmadığı için grubu olmasına rağmen hazine yardımı alamayacak. YSK yetkilileri , "Yasaya göre bir partinin TBMM'de grubunun olması, hazine yardımı için tek başına yeterli değil" dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertük'ün haberine göre; 2820 sayılı siyasi partiler kanunu ve bu kanunu değiştiren 2 Mart 2014 tarihli 6529 sayılı yasa siyasi partilere hazine yardımı yapılması konusunda şu şartları öngörüyor:

"YARIM İÇİN EN AZ YÜZDE 3 OY ALINMASI GEREKİYOR"

"Son Milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl o yılki genel bütçe gelirleri (B) cetveli toplamının beş binde ikisi oranında ödenek mali yıl için konur. Bu ödenek, siyasi partilerin genel seçim sonrasında YSK tarafından ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenir. Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların yüzde 3'ünden fazlasını alan siyasi partilere de Devlet yardımı yapılır. Bu yardımdan faydalanabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, mahalli idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içerisinde yapıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez"

SEÇİM DÖNEMİNDEN PARTİLERE 547 MİLYON DAHA ÖDENECEK

Siyasi partilere bu yıl başında toplam 273.7 milyon lira verildi. AKP'ye 139 milyon lira, CHP'ye 71.1 milyon lira, MHP'ye 33.4 milyon lira, HDP'ye de 30.2 milyon lira aktarıldı. Erken seçim nedeniyle ise toplam 547.4 milyon lira daha ödeme yapılacak. AKP 278 milyon, CHP 142.2 milyon, MHP 66.8 milyon ve HDP de, 60.4 milyon lira daha alacak. Böylece toplamda siyasi partilere bu yıl aktarılan toplam tutar 821.1 milyon lirayı bulacak.

Kaynak: haberinburada