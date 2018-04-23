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24 HAZİRAN'DA OY KULLANACAKLAR DİKKAT! SAATLER DEĞİŞTİ


24 Haziran'da oy kullanacaklar dikkat! Saatler değişti
Tarih : 23 Nisan 2018, 08:30
Puan Ver : 24 Haziran'da Oy Kullanacaklar Dikkat! Saatler Değişti(10/10)6

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

OY VERME SAATLERİ DEĞİŞTİ

Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçiminde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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