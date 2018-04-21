Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel programına konuk oluyor. Soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim açıklamasını yolda duyduğunu söyledi.

"BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINI ARKADAŞLARIMLA DEĞERLENDİRDİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Grup konuşmamda da 2019'u vurguladım istişareleri yaptım.

İlk yapmam gereken arkadaşla konuşmak oldu. Arkadaşlarımla değerlendirme yaptım. Değerlendirmeden sonra geriye tarihin belirlenmesi kalıyordu. Çarşamba sabahı da arkadaşlarımla bir değerlendirme yaptım. Sayın Bahçeli'ye teklifimi sundum. Sağ olsun onlar da teklifimize olumlu yaklaştı.

"SEÇİM İÇİN OKULLARIN KAPANMA TARİHİNİ GÖZETTİK"

Seçim tarihi için okulların kapatılma tarihini de gözettik. En ağır görev Yüksek Seçim Kurulu'na da düşecek.

"BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINI YOLDA DİNLEDİM"

Ben o esnada yoldaydım. Ben Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasına başladığı anı dinledim. Yolda bir kısmını dinledim. Yolda dinlediğim 26 Ağustos tarihini Meclis'te Sayın Yıldırım ve Hayati Bey'le kısa bir değerlendirme yaptım. Öncesinde bir sufle görüşme olmadı.

Kaynak: haberinburada