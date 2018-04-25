24 HAZİRAN'LA İLGİLİ KRİTİK KARAR! ÖĞRETMENLERE SEÇİM İZNİ VERİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 24 Haziran seçimleri nedeniyle, öğretmenlerin 14 Haziran ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmenlerin, mesleki çalışma takvimini, bayram ve seçim dolayısıyla revize ettiklerini, 14 Haziran Arife Günü ile 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklarını açıkladı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çalışma arkadaşlarına verimli bir mesleki çalışma dönemi dileğinde bulunarak, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.
"25-29 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA İDARİ İZİNLİ SAYILACAK"
Haziran 2018 döneminde öğretmenlerin yürütecekleri mesleki çalışmaların takvimini gözden geçirdiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimizin, mesleki çalışma takvimini hem bayramlarını güzelce geçirebilmeleri hem de seçim sürecinde demokratik haklarını rahatça kullanabilmeleri açısından revize ettik. Öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasını, 9-13 Haziran tarihleri arasında, görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını, 18-22 Haziran tarihleri arasında ise istedikleri il ve ilçelerde başvurularını yaparak yürütecekler. 14 Haziran Arife Günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar."
TATİLLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
25 Haziran 2018 Pazartesi günün resmi tatil olup olmadığı hakkında resmi açıklama gelmedi. Geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi bu seçim döneminde de okulların tekrardan eğitim ve öğretime hazır hale getirilebilmesi adına eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
ÖĞRETMENLER HAZİRAN SONUNA KADAR OKULA GİTMEYE DEVAM EDİYOR
Okullar Pazartesi günü tatil olacaklar ancak devlet daireleri hizmet vermeye devam ediyor olacak. 25 Haziran 2018 Pazartesi günün resmi tatil olup olmadığı hakkında resmi açıklama gelmedi.
Öğretmenler Haziran ayının bitimine kadar okula gitmeye devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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