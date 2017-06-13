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245 milyar dolarlık şirkette istifa şoku!

245 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKETTE İSTİFA ŞOKU!

General Electric'in uluslararası CEO'su Jeff Immelt istifa etti

Tarih : 12 Haziran 2017, 13:52
Puan Ver : 245 Milyar Dolarlık Şirkette İstifa Şoku!(10/10)11


General Electric'in uluslararası CEO'su Jeff Immelt istifa etti. Yerine ise John Flannery geldi.



Jeff Immelt, bir süredir dev şirketin nakit akışındaki sorunlar nedeniyle yoğun bir hissedar baskısıyla karşı karşıyaydı.



Piyasa değeri 245 milyar dolar olan şirketin, dünya çapında 295 bin çalışanı bulunuyor.



 



kaynak:habertürk








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