

General Electric'in uluslararası CEO'su Jeff Immelt istifa etti. Yerine ise John Flannery geldi.







Jeff Immelt, bir süredir dev şirketin nakit akışındaki sorunlar nedeniyle yoğun bir hissedar baskısıyla karşı karşıyaydı.







Piyasa değeri 245 milyar dolar olan şirketin, dünya çapında 295 bin çalışanı bulunuyor.







kaynak:habertürk