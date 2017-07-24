Sgk'dan 20 Yıllık Emekliye Büyük Şok! Prim Günü Eksik Diye Maaşını Kestiler
Hakkari'de 9 Pkk'lı Öldürüldü, En Yüksek Rakımlı Üs Bölgesi Oluşturuldu
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Transfer Etti
Chiellini, Omzunu Isıran Suarez'den İntikamını Fena Aldı
Deneyimli Çoban Açığını Üniversiteli Çobanlar Kapatacak!
25 Bin Kombine Satışı Bekleyen Trabzonspor'da Sadece 3 Bin Kombine Satıldı
Antalyaspor: Eto'o Haberleri Gerçek Dışı, Transfer Teklifi Gelmedi
Östersunds'lu Oyuncudan Tudor'a Taş: Ona Dersini Verdim
İstanbul'da 3 Binden Fazla Taksiye Kamera Takıldı
Adil Öksüz Almanya'da İddiasına Hükümet'ten İlk Açıklama: Teyit Edilmiş Bir Bilgi Yok
Azeri Politikacı Amirov'a Fetö Davasında 3 Yıl Hapis Cezası!
Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
İtalyan Golcü Antonio Cassano, Altı Günde İkinci Kez Futbolu Bıraktı
Mehmet Şimşek, Ekonomi Koordinasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oldu
Ölümlü Kaza Yapan Sürücüyü Sarı Cant Yakalattı, Polisten Kaçamadı
City'nin Yeni Transferi Mendy, Futbol Tarihinin En Pahalı Defans Oyuncusu Oldu
Doktorların İki Kez Grip Diyerek Yolladığı Hentbolcu, Kansere Yakalandı
Rıza Çalımbay: Eto'o Konusunda Bize Gelen Bir Şey Yok
Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
Ryan Babel Harekatı Hesapları Karıştırdı

25 Bin Kombine Satışı Bekleyen Trabzonspor'da Sadece 3 Bin Kombine Satıldı

25 BİN KOMBİNE SATIŞI BEKLEYEN TRABZONSPOR'DA SADECE 3 BİN KOMBİNE SATILDI

Gelecek sezon için 25 bin kombine hedefi koyan ve toplamda 33 bin kombine satışa çıkaran Trabzonspor, sadece 3 bin kombinenin satılmasıyla hayak kırıklığı yaşadı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 20:20
Puan Ver : 25 Bin Kombine Satışı Bekleyen Trabzonspor'da Sadece 3 Bin Kombine Satıldı(8/10)4

Yeni sezonda 25 bin kombine ve 100 bin forma satışı hedefleyen Trabzonspor'da taraftarların kombine ve formalara beklenen ilgiyi göstermemesi yönetimde hayal kırıklığı yarattı.

33 BİN SATIŞA SUNULDU, SADECE 3 BİNİ SATILDI

17 Temmuz´da yeni sezon için 33 bin kombineyi satışa sunan bordo-mavililerde şu ana kadar yaklaşık 3 bin civarında kombine satışının gerçekleştiği kaydedildi.

Yönetimin kombine satışlarında hüsran yaşadığı, forma satışlarının da beklenen seviyenin çok altında olduğu belirtildi.

(AMK)


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 25  Bin  Kombine  Satışı  Bekleyen  Trabzonspor  Da  Sadece  3  Bin  Kombine  
Satıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER