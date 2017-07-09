25 METRELİK GÖZETLEME KULELERİ YASA DIŞI GEÇİŞLERİ BİTİRECEK
Kilis'te, Suriye sınırına yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 5 katlı ve 25 metre yüksekliğinde gözetleme kuleleri inşa ediliyor.
Sınır hattında bulanan 8 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine ek olarak yeni kulelerin inşa edilmesine başlanıldı.
KULELER 25 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 5 KATLI OLACAK
Suriye'den yasadışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 25 metre yüksekliğinde ve 5 katlı inşa edilecek kulelerin akıllı silahlar ve otomatik anons sistemleriyle donatılacağı belirtildi.
ASKERLER İÇİN BÜTÜN İHTİYAÇLAR DÜŞÜNÜLDÜ
İş makineleri tarafından malzemelerin taşındığı sınır hattında görülen ve sayıları açıklanmayan kulelerde görev yapacak askerler için mutfak, yatakhane ve lavabo gibi bölümlerinde bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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