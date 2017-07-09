Diriliş Projesine İmza Atan İbrahim Eren Trt Genel Müdürlüğüne Atandı
Erdoğan Ve Aliyev’Den Tarabya’Da Sürpriz Görüşme
Hatay'da Polis Kontrol Noktasına Ateş Açıldı: 3 Polis Yaralı
Abd Dışişleri Bakanı: 15 Temmuz'da Türk Halkı Demokrasiyi Korudu
Fetö'cü Gelin Ve Damat Düğün Konvoyunda Yakalandı
Son Dakika! Abd Savaş Uçakları Pyd'yi Vurdu: 40 Terörist Öldü
Tedavi Olmak İçin Gittiği Hastanede Cayır Cayır Yanarak Can Verdi
Galatasaray'ın Rakibi Ligde Son Dakikada Kurtuldu
Alacak Verecek Davası Kanlı Bitti
"Cesedimi Yakın, Tozlarını İsteyene Dağıtın" Diyerek Bileklerini Kesti
Rüyalar Şehri Dubai'nin Işıltılı Yüzünün Arkasında Kölelik Sistemi Yatıyor
Albayrak: Fsru Ünitemizi Faaliyete Aldık Ve Yakın Zamanda İkincisi De Hayata Geçireceğiz
Pyd'li Teröristler Tarlada Çalışan 14 Yaşındaki Kızı Öldürdü
Katil Birol K., Suriyeli Aileye Ev Taşırken Yardım Etmiş
Nihal Candan "Minik" Aynı Filmde Rol Alacak
Japonya'da Felaket! Şiddetli Yağış Sele Neden Oldu: 18 Kişi Öldü 20 Kişi Hala Kayıp
Avcıların Vurduğu Yaralı Yaban Domuzu, Tarlada Zihinsel Engelli Gence Saldırdı
Haluk Bilginer Ve Aşkın Nur Yengi Yeniden Evlendi
Hdp'li Pervin Buldan Kaza Geçirdi! Ameliyata Alınacak
Beşiktaş'ta Sakatlanan Gökhan Töre, 3 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

25 metrelik gözetleme kuleleri yasa dışı geçişleri bitirecek

25 METRELİK GÖZETLEME KULELERİ YASA DIŞI GEÇİŞLERİ BİTİRECEK

Kilis'te, Suriye sınırına yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 5 katlı ve 25 metre yüksekliğinde gözetleme kuleleri inşa ediliyor.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 18:30
Puan Ver : 25 Metrelik Gözetleme Kuleleri Yasa Dışı Geçişleri Bitirecek(6/10)6


Sınır hattında bulanan 8 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine ek olarak yeni kulelerin inşa edilmesine başlanıldı.



KULELER 25 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 5 KATLI OLACAK



Suriye'den yasadışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 25 metre yüksekliğinde ve 5 katlı inşa edilecek kulelerin akıllı silahlar ve otomatik anons sistemleriyle donatılacağı belirtildi.



ASKERLER İÇİN BÜTÜN İHTİYAÇLAR DÜŞÜNÜLDÜ



İş makineleri tarafından malzemelerin taşındığı sınır hattında görülen ve sayıları açıklanmayan kulelerde görev yapacak askerler için mutfak, yatakhane ve lavabo gibi bölümlerinde bulunduğu kaydedildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: 25  Metrelik  Gözetleme  Kuleleri  Yasa  Dışı  Geçişleri  Bitirecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER