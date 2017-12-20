2,5 MİLYON LİRA ÖDEDİĞİ YENİ VİLLASINA KÜMES YAPTIRDI
Hayranlarının Levazım'daki evinin yerini öğrenmeleri üzerine 2,5 milyon TL'ye villa satın alan yakışıklı oyuncu, yeni evine tavuk kümesi de yaptırdı.
Oyuncu Ümit Kantarcılar hayranlarının fazla ilgisi üzerine radikal bir karar vererek Levazım'daki evini terk etti ve bir villa satın aldı.
KIZI İÇİN ÖZEL ODA DEKORE ETTİRDİ
Hayranlarının Levazım'daki evinin yerini öğrenmeleri yüzünden taşınmak zorunda kalan Ümit Kantarcılar, burada bulunan dubleks evinden ayrılarak 650 bin dolara (2 milyon 498 bin TL) 6+2 villa satın aldı. 'Kanatsız Kuşlar'da Onur karakterine hayat veren Ümit Kantarcılar, villanın bir katını, mobil oyun parkı, oyuncak ve yatak odası olarak 2,5 yaşındaki kızı Elis Naz için dekore ettirdi.
İKİ ODAYI KENDİSİNE AYIRDI
Milliyet'in haberine göre iki büyük odayı, kendisi için giyim odası olarak düzenleyen oyuncu, bir de PlayStation salonu yaptırdı.
TAVUK KÜMESİ DE YAPPTIRDI
Doğal bir yaşam isteyen ve bahçesine özel ağaçlar ektiren Kantarcılar, sebze de yetiştirecek. Oyuncunun ayrıca tavuk kümesi de yaptırdığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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