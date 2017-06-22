

25 asker ve 5 zırhlı araç Katar'a gitmek üzere bugün yola çıkacak. Halen Katar'da 88 Türk askeri bulunuyor. İlk kafilenin gitmesiyle Katar'daki Türk asker sayısı 113'e çıkacak. Katar'a gidecek araçların hafif zırhlı ve değişik tip tekerlekli araçlar olacağı, bunlar içinde tank bulunmayacağı öğrenildi.



İleri aşamada Katar'a gidecek asker sayısının bini bulabileceği öne sürülüyor. Aynı şekilde hava unsurlarının da Katar'a konuşlanması öngörülüyor.







kaynak:hürriyet