25 TÜRK ASKERİ KATAR'A GİDİYOR
25 asker ve 5 zırhlı araç Katar'a gitmek üzere bugün yola çıkacak. Halen Katar'da 88 Türk askeri bulunuyor. İlk kafilenin gitmesiyle Katar'daki Türk asker sayısı 113'e çıkacak. Katar'a gidecek araçların hafif zırhlı ve değişik tip tekerlekli araçlar olacağı, bunlar içinde tank bulunmayacağı öğrenildi.
İleri aşamada Katar'a gidecek asker sayısının bini bulabileceği öne sürülüyor. Aynı şekilde hava unsurlarının da Katar'a konuşlanması öngörülüyor.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar