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2,5 Yıldır Haber Yoktu, Muhtarı Ararken Kemikleri Bulundu
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2,5 yıldır haber yoktu, muhtarı ararken kemikleri bulundu

2,5 YILDIR HABER YOKTU, MUHTARI ARARKEN KEMİKLERİ BULUNDU

Tokat Reşadiye'de kaybolan muhtarı bulmak için yürütülen çalışmalarda, 2,5 yıl önce arkadaşıyla birlikte kaybolan ve o dönem 8 yaşında olan Bayram Erol'un kemiklerine ulaşıldı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : 2,5 Yıldır Haber Yoktu, Muhtarı Ararken Kemikleri Bulundu(10/10)6

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'un kemik parçaları HES göletinin mazgallarında bulundu.

MUHTARI ARARKEN KAYBOLAN ÇOCUĞUN KEMİKLERİNE ULAŞTILAR

Reşadiye'de 17 gün önce hafif ticari aracın Kelkit Çayına uçması sonucu suda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe'yi bulmak için çalışma sırasında kemiklere ulaşıldı. DNA testi için Ankara'ya gönderilen örneklerde yapılan incelemede kemik parçalarının 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi.

2015 YILINDA KAYBOLMUŞLARDI

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'un kemik parçalarının bulunması üzerine konu hakkında Tokat Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 29 Aralık 2015'te Reşadiye ilçesinde kaybolan 2011 doğumlu Dursun Kağan Taşçı ve 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocuklarla ilgili olarak, olayın duyulmasına müteakip devletin tüm imkanları seferber edilerek bölgede geniş çaplı arama-tarama faaliyetlerine başlanıldığına dikkat çekildi.

DİĞER KAYIP ÇOCUĞU BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

Devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında 8 Mayıs 2018 Salı günü kayıp çocuklara ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına incelenmek üzere gönderilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocukla uygunluk sağlamıştır. Kayıp olarak aranan 2011 doğumlu Dursun Kağan Taşçı isimli çocuğu bulmaya yönelik çalışmalar ve adli tahkikata devam edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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