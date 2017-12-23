Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık eşi Etkin Kerimoğlu, İstanbul Aile Mahkemesinde görülen 1,5 saatlik duruşmanın ardından boşandı.

VELAYET ANNELERİNE VERİLDİ

Duruşma sonrası açıklama yapmak istemeyen taraflar ayrı ayrı adliyeden çıkış yaparken, çocukların velayeti anneye verildi.

DURUŞMA ÖNCESİ BİRBİRLERİYLE KONUŞTULAR

Spor dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık eşi Etkin Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını açıklamışlardı. Avukatlarıyla davanın görüleceği İstanbul 9'uncu Aile Mahkemesi önünde bekleyen çiftin birbirleriyle konuşmamaları dikkat çekti.

1,5 SAAT SÜREN DURUŞMA SONRASI AYRILDILAR

Duruşma, avukatların talebi üzerine kapalı yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren duruşmada, bir avukatın salona tapu evrakları götürdüğü görüldü. Duruşmada çiftin boşandıkları öğrenilirken, salondan ilk önce Tugay Kerimoğlu çıktı. Tugay Kerimoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Etkin Kerimoğlu ise duruşma salonu önünde bekleyen gazetecileri görünce görüntü vermemek için mahkemenin kaleminde bir süre bekledikten sonra adliyeden ayrıldı. Çocukların velayeti anneye verildi. Mal varlığının yarısı Etkin Kerimoğlu'na, diğer yarısı ise Tugay Kerimoğlu'na verilirken, çocukların okul masraflarını da babanın karşılamasına karar verildi.

Kaynak: haberinburada