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250 Km Hıza Çıkan Yht İçin Geri Sayım Başladı! 96 Adet Sipariş Verildi
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250 km hıza çıkan YHT için geri sayım başladı! 96 adet sipariş verildi

250 KM HIZA ÇIKAN YHT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 96 ADET SİPARİŞ VERİLDİ

Saatte 250 kilometre hıza sahip 96 Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinin alımını ve üretimini kapsayan ihalenin ilk aşaması 5 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Tarih : 11 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : 250 Km Hıza Çıkan Yht İçin Geri Sayım Başladı! 96 Adet Sipariş Verildi(7/10)3

TCDD Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanan ilana göre, 96 adet 250 kilometre hıza sahip YHT setinin alımı, belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılacak.

İHALE 5 NİSAN'DA YAPILACAK

Sanayi İşbirliği Programı'na ilişkin yönetmelik kapsamında 96 YHT setine yönelik ön yeterlilik değerlendirmesinde son tarih 5 Nisan olarak belirlendi.

96 ADET YHT SİPARİŞİ VERİLDİ

İhale kapsamında, 96 YHT seti, farklı versiyon YHT araçları için 30'ar kalem yedek malzeme, iki tam ölçekli ve hareketli YHT simülatörü, 10 masa tipi simülatör ve 2 eğitici kontrol istasyonu teminiyle yerli üretim ve test tesisi kurulumu, belgelendirme, tescil ve tip onay, teknik destek-bakım-onarım ve temizlik hizmetlerinin alımı yapılacak.

ESKİŞEHİR'DE TESİS KURULACAK

İlk aşamada 20 YHT seti yüzde 10 yerli katkı payıyla üretilerek ithal edilecek. İkinci aşamada 60 YHT seti yüzde 53 yerlilikle yapılacak. Üçüncü aşamada ise Milli YHT Projesi kapsamında 16 set, yüzde 74 yerlilik payıyla Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) kurulacak tesiste imal edilecek.

Yerli üretim ve test tesisinin kurulumu Eskişehir'de yapılacak ancak talep edilen malların teslimatı Ankara'da olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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