Dünyaca ünlü Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, memleketinde ve Türkiye'nin birçok noktasına yardım elini uzatmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen futbolcu, yeni yılda memleketi Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde yatağa bağımlı olarak yaşayan 64 yaşındaki Bayram Duray'a otomatik hasta yatağı hediye etti.

ÇAĞRIYA DUYARSIZ KALMADI

Dursunbey'e bağlı kırsal Güğü mahallesinde ikamet eden Duray'ın, Orman kesimi esnasında üzerine ağaç devrildiği ve bu kazanın ardından bacağının ve belinin kırıldığı öğrenildi. Duray'ın bu kaza sonrası göz damarlarının da zarar gördüğü öğrenilirken, yıllardan bu yana yatağa bağımlı olarak yaşadığı ve kör kaldığı bildirildi. Eşi'nin güçlükle baktığı Bayram Duray'ın bu durumunu tespit eden Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, İlkay Gündoğan'ın Babası İrfan Gündoğan ile konuyu paylaştı. Bu paylaşıma duyarsız kalmayan Gündoğan ailesi Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığı ile otomatik hasta yatağını Duray ailesine hediye etti. Yatağın kurulumunun ardından İlkay Gündoğan ve Babası İrfan Gündoğan'a teşekkür eden Bayram Duray hayatının geri kalan kısmını daha rahat şartlarda sürdüreceği için mutlu olduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLERE SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ VERDİ

İlkay Gündoğan memleketi Dursunbey'in ardından ise Batman Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesi öğrencilerine de spor malzemesi desteğinde bulundu. Okula yeni atanan Beden Eğitimi Öğretmeni Gökan Koç'un yardım talebini geri çevirmeyen İlkay Gündoğan, okula; top, forma, tenis masası ve tenis takımlarından oluşan hediyeleri göndererek gönülleri bir kez daha kazandı.

Kaynak: haberinburada