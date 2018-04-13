28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili devam eden davada karar açıklandı. Aralarında Engin Özkasnak ve Engin Alan'ın bulunduğu 68 sanığa beraat, İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan gibi isimlerle birlikte 18 sanığa müeebbet hapis cezası verildi.

Karar mahkeme heyeti tarafından oy birliğiyle alındı. Kararın kesinleşmesi için Yargıtay tarafından onaylanması gerekiyor.

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Kaynak: haberinburada