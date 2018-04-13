28 ŞUBAT DAVASINDA SANIK AVUKATLARI İTİRAZ DİLEKÇELERİNİ VERDİ
28 Şubat Davası'nda müdahil avukatları, müebbet hapis kararı verilen 21 sanığın tutuklanması talebine itiraz dilekçesi verdi.
Kaynak: haberinburada
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