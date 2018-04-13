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28 Şubat Davasında Sanık Avukatları İtiraz Dilekçelerini Verdi
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28 Şubat Davasında Sanık Avukatları İtiraz Dilekçelerini Verdi

28 ŞUBAT DAVASINDA SANIK AVUKATLARI İTİRAZ DİLEKÇELERİNİ VERDİ

28 Şubat Davası'nda müdahil avukatları, müebbet hapis kararı verilen 21 sanığın tutuklanması talebine itiraz dilekçesi verdi.

Tarih : 13 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : 28 Şubat Davasında Sanık Avukatları İtiraz Dilekçelerini Verdi(10/10)6

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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