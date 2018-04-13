28 ŞUBAT İÇİN DEMOKRASİYE BALANS AYARI YAPTIK DİYEN ÇEVİK BİR'E MÜEBBET HAPİS CEZASI
28 Şubat davasında Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis aldı. Çevik Bir, 28 Şubat için "Demokrasiye balans ayarı yaptık." demişti.
28 Şubat davasında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müebbet hapis cezası alan isimler arasında, 28 Şubat sürecinde "Demokrasiye balans ayarı yaptık." diyen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir de var.
28 Şubat davasında 68 sanığın beraatına karar verildi. Karar oy birliğiyle verildi.Sincan'da yürütülen tanklar böyle görüntülenmişti...
SİNCAN'DA TANKLAR YÜRÜTÜLMÜŞTÜ
Necmettin Erbakan liderliğindeki 54. hükümetin işbaşında olduğu dönemde 30 Ocak 1997'de Sincan'da hükümete gözdağı vermek üzere ilçede tanklar yürütülmüştü.
Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, olayı "Demokrasiye balans ayarı yaptık." cümlesiyle anlatmıştı.
Sincan eski Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın da aralarında bulunduğu Kudüs Gecesi'ni düzenleyenler Ankara 2 No'lu DGM'de yargılanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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