İşte Muharrem İnce'nin İlk Cumhurbaşkanlığı Seçimi Pankartı
Madde Bağımlısı Araştırma Komisyonu: Nargile Kafe Açmak Yasaklansın
Akılalmaz Kaza! İstinat Duvarından Aşağı Uçan Otomobil, 2 Aracın Üstüne Düştü
Gizemli Kızın Ağladığı Mezarlığa Yüzlerce Kişi Akın Etti! Polis Zor Anlar Yaşadı
Ligde 2. Kez Maça Çıkmayan Kayseri Erciyesspor, Küme Düşürüldü
Gazze'liler Avatar Gibi Maviye Bürünerek İsrail'i Protesto Etti
Ak Parti'de 23 Vekil Adaylık Başvurusu Yapmadı! İşte O İsimler
29 Kişinin Hayatını Kaybettiği Merasim Sokak Saldırısının Failinin Şırnak'ta Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
15 Günlük Araç, 15 Dakikada Cayır Cayır Yandı
Cesedi Kömürlükte Bulunmuştu, Cinayetin Altından Üçlü Yasak Aşk Çıktı
Güvenlik Kameraları O Anları Yakaladı! Kargo Uçağı Düştü, Mürettebatın Tamamı Hayatını Kaybetti
Semih Şentürk, Eskişehirspor Kariyerini Noktaladı
Yunan Askerlerin Gözaltına Aldığı Türk Kepçe Operatörü Serbest Bırakıldı
Antalya'da Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 5 Yaralı
Araba Almak İçin Bankadan Çektiği 56 Bin Tl'yi Bankta Unuttu
Turistleri Evlerinde Konuk Eden Köylüler, Hem Para Kazanıyor Hem Köylerini Tanıtıyor
Fenerbahçeli Ozan Tufan, Takımdan Ayrılmak İçin Gün Sayıyor
Riva'daki Taşınmazların Özelleştirilmesi İhalesinde Teklif Veren Olmadı
Büyükbaş Hayvan Hırsızlarına Operasyon: 7 Gözaltı
Memur, Eve Temizliğe Çağırdığı Gündelikçiye Tecavüz Etti!

29 Kişinin Hayatını Kaybettiği Merasim Sokak Saldırısının Failinin Şırnak'ta Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

29 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ MERASİM SOKAK SALDIRISININ FAİLİNİN ŞIRNAK'TA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği Merasim Sokak'taki terör saldırısının iddianamesinde şüpheliler arasında adı geçen PKK'lı Menafi Beyazıt'ın, Şırnak'taki bir operasyonda öldüğü ortaya çıktı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : 29 Kişinin Hayatını Kaybettiği Merasim Sokak Saldırısının Failinin Şırnak'ta Öldürüldüğü Ortaya Çıktı(9/10)5

Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği Merasim Sokak'taki terör saldırısının iddianamesinde şüpheliler arasında adı geçen bölücü terör örgütü PKK'nın sözde askeri konseyi üyesi Menafi Beyazıt'ın, Şırnak'taki bir operasyonda öldüğü ortaya çıktı.

2017 TEMMUZ'UNDA ŞIRNAK'TA ÖLDÜRÜLDÜ

Ankara'nın merkez Çankaya ilçesi Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısıyla ilgili hazırlanan iddianamede adı şüpheliler arasında geçen teröristin Şırnak'ta öldürüldüğü ortaya çıktı. "Dr. Savaş Botan" kod adlı Menafi Beyazıt adlı teröristin, 27 Temmuz 2017'de, Şırnak kırsalındaki bir hava operasyonunda öldüğü belirlendi. Teröristin, terör örgütü PKK'nın sözde askeri konseyi üyesi olduğu da öğrenildi.

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri lojmanların yakınında bulunan Merasim Sokak'ta askeri servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 61 kişi de yaralanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 29  Kişinin  Hayatını  Kaybettiği  Merasim  Sokak  Saldırısının  Failinin  Şırnak  Ta  Öldürüldüğü  
Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER