29 YAŞINDA 43 SUÇTAN ARANAN KADIN YAKALANDI
Hakkında 43 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, Aydın'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurup kimlik sorgusu yaptı.
Bu kişinin, farklı illerde "dolandırıcılık" ve "kuyumcularda el çabukluğuyla altın çalma" gibi 43 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki Cansu D. olduğu tespit edildi.
kaynak:milliyet
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