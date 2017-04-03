

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 262 operasyon gerçekleştirildi. Örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 435 kişi gözaltına alındı.







DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 65 kişi gözaltına alınırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 973 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alındı.







kaynak:haberler