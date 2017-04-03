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29'U ÖLÜ 50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


29'U ÖLÜ 50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 03 Nisan 2017, 13:15
Puan Ver : 29'u Ölü 50 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(8/10)5


İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 262 operasyon gerçekleştirildi. Örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 435 kişi gözaltına alındı.



DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 65 kişi gözaltına alınırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 973 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alındı.



 



kaynak:haberler








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