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2tbyte usb flash bellek görücüye çıktı

2TBYTE USB FLASH BELLEK GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Kingston Digital, CES 2017'de tanıttığı 2TByte USB flash bellek ile flash sürücülerde yeni bir doruk noktasına ulaştı.

Tarih : 06 Ocak 2017, 09:55
Puan Ver : 2Tbyte Usb Flash Bellek Görücüye Çıktı(7/10)5


Kingston Digital, CES 2017'de tanıttığı 2TByte USB flash bellek ile flash sürücülerde yeni bir doruk noktasına ulaştı.



Kingston, 2TByte USB flash bellek sürücüsü olan DataTraveler Ultimate Generation Terabyte'ı  tanıttı. DataTraveler Ultimate GT, 2TB'a kadar alan ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor.



Yoğun kullanıcılar bu sayede, tek bir 2TB sürücüde 70 saatlik 4K kalitesinde videoya kadar veri dahil olmak üzere, küçük bir alanda çok büyük miktarda veri saklayabilecek. Darbelere karşı dayanıklı olması için çinko alaşımlı metal bir gövdesi olan DataTraveler Ultimate GT, üst seviye bir tasarımın içerisinde üstün kalite sunuyor. Kingston'un yeni flash belleği, kompakt boyutu ile teknoloji meraklılarına olduğu kadar profesyonel kullanıcılara da yüksek kapasiteli verileri saklamanın ve aktarmanın kolay taşınabilir bir çözümünü sunuyor.



Flash Bellek Ürünleri Müdürü Jean Wong, yaptığı açıklamada, “Kingston olarak limitleri hep zorluyoruz.” dedi ve şöyle devam etti: “DataTraveler Ultimate GT ile kullanıcıların mobil olarak veri saklama kabiliyetini artırıyoruz. 2013'te piyasaya sunduğumuz 1TB kapasiteli sürücümüzün ardından kapasiteyi iki katına çıkararak çok iyi bir devam ürünü çıkarttık. Artık kullanıcılar çok daha büyük miktarda veriyi rahatlıkla saklayıp aktarabilecek.”



Kingston DataTraveler Ultimate GT Özellikleri ve Spesifikasyonları:





  • Kapasite:1TB, 2TB





  • Hız:USB 3.1 Gen. 1





  • Boyutlar:72mm x 26.94mm x 21mm





  • Çalışma sıcaklığı:-25°C to 60°C





  • Saklama sıcaklığı:-40°C to 85°C





  • Garanti:Ücretsiz teknik destekle birlikte 5 yıl garanti





  • Uyumluluk:Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS





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Etiketler: 2Tbyte  Usb  Flash  Bellek  Görücüye  Çıktı    haber

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