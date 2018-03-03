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3 anne, çocuk istismarına 'dur' demek için Ankara'ya yürüyor

3 ANNE, ÇOCUK İSTİSMARINA 'DUR' DEMEK İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYOR

Çanakkale'de 3 kadın, '3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla, Türkiye'de yaşanan çocuk istismarları, kadına şiddet ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Ankara'ya yürümek için yola çıktı.

Tarih : 03 Mart 2018, 14:20
Puan Ver : 3 Anne, Çocuk İstismarına 'dur' Demek İçin Ankara'ya Yürüyor(8/10)4

Çanakkale'de 3 kadın, '3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla, Türkiye'de yaşanan çocuk istismarları, kadına şiddet ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Ankara'ya yürümek için yola çıktı.

YOLA ÇIKTILAR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünden Dilek Taş, Çanakkale'nin Biga ilçesinden Hülya Kurt ve Kocaeli'den Nursel Karagöz, bugün saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek son zamanlarda artan çocuk tecavüzleri, cinsel istismarlar, kadına şiddet, hayvan tecavüzleri ve doğa katliamlarına dur demek amacıyla Ankara'ya yürümek üzere yola çıktı.

"FİKRİMİ ÖNCE EŞİMLE PAYLAŞTIM"

Grup adına açıklama yapan Dilek Taş, "Son günlerde sistematik bir şekilde artan çocuk, kadın hayvan ve doğa tecavüzleri, her vicdanlı insan gibi bizleri de derinden yaralamaktadır. Biliyoruz ki, birçok insan bu duruma isyan etmekte ancak çoğunlukla maalesef insanlar tepkilerini ya sosyal medyada, ya da bu konulardaki haberleri gördüğünde içim kaldırmıyor diyerek kanal değiştiriyor. Bir anne, bir kadın, bir insan olarak özellikle çocuklara yapılan insanlık dışı davranışları içime sindirmem ya da tepkimi sosyal medya üzerinden göstermekle yetinmem mümkün değildi. Çanakkale'den Ankara'ya kadar yürüyüp, bu konuda topladığım imzaları TBMM'ye vermeye karar verdim. Bu fikrimi önce eşim Tunahan'la sonra sevgili Hülya Kurt ve ardından Cemalettin Karagözoğlu ile Nursel Karagöz'le paylaştım. Hepimizin duyguları çocuk, kadın, hayvan ve doğa konusunda aynıydı. Yaşadığım Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünden attığım çığlığa kısa sürede Biga'dan ve Kocaeli'nden 'biz de varız' diye yanıt geldi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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