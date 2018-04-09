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3 Asker Şehit Olmuştu, 'Uçan Tabut'un Enkazı 3 Ay Sonra Kayseri'ye Götürüldü

3 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU, 'UÇAN TABUT'UN ENKAZI 3 AY SONRA KAYSERİ'YE GÖTÜRÜLDÜ

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki dağlık alanda düşen ve 3 askerin şehit olduğu askeri nakliye uçağının önemli parçaları yetkililer tarafından Kayseri'ye götürüldü.

Tarih : 09 Nisan 2018, 10:50
Puan Ver : 3 Asker Şehit Olmuştu, 'uçan Tabut'un Enkazı 3 Ay Sonra Kayseri'ye Götürüldü(7/10)3

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki dağlık alanda düşen ve 3 askerin şehit olduğu CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağının önemli parçaları yetkililer tarafından Kayseri'ye götürüldü. Küçük parçalar ise dağlık alanda açılan çukura gömüldü.

ÖNEMLİ PARÇALAR SÖKÜLDÜ

Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara dağlık alanda 17 Ocak'ta'da düşen ve 3 askerin şehit olduğu CN-235 CASA tipi askeri uçağın enkazında çalışmalar tamamlandı. Hava şartlarının kış aylarında ulaşımı güçleştirmesi nedeniyle, Isparta İl Özel İdaresi tarafından bölgede yol çalışması yapıldıktan sonra Türk Hava Kuvvetlerine bağlı kırım ekibi, uçaktan geriye kalan önemli ve büyük parçaları sökerek yükledikleri tırlarla Isparta'dan Kayseri'ye götürdü. Düşen uçaktan geriye kalan küçük parçaların ise bölgede açılan derin bir çukura gömüldüğü öğrenildi.

3 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

17 Ocak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığından uçuş eğitimi maksadıyla kalktıktan bir süre sonra Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki dağlık alanda düşen CN-235 CASA tipi askeri uçakta bulunan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı şehit oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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