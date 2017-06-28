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3 ayrı işi beğenmeyen işsizin devlet yardımı kesiliyor

3 AYRI İŞİ BEĞENMEYEN İŞSİZİN DEVLET YARDIMI KESİLİYOR

Çalışarak düşük maaş alacağına çalışmadan devlet yardımı alanlara kötü haber... Kendisine önerilen işleri 3 kez kabul etmeyenin devlet yardımı kesilecek.

Tarih : 28 Haziran 2017, 12:05
Puan Ver : 3 Ayrı İşi Beğenmeyen İşsizin Devlet Yardımı Kesiliyor(5/10)6


Sosyal yardımla yaşanların bu duruma alışmaması ve istihdam edilmesi için çok önemli bir adım geldi.



Bu kişileri istihdam eden işverene teşvik verilecek. Kendisine önerilen işi 3 kez kabul etmeyenin yardımı ise 1 yıl kesilecek.



Sosyal yardımların amacı, kişilerin yoksulluğa düşmelerinin engellenmesi. Yani, sosyal yardım alan kişiye sağlanan desteklerin miktarı, ortalama gelir seviyesinin altındadır.



 



kaynak:ntv








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