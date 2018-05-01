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3 ayrı koldan geldiler, kalabalık havadan böyle fotoğraflandı

3 AYRI KOLDAN GELDİLER, KALABALIK HAVADAN BÖYLE FOTOĞRAFLANDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde İstanbul'daki kutlamaların adresi olan Maltepe miting alanında toplanan kalabalık havadan görüntülendi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 13:50
Puan Ver : 3 Ayrı Koldan Geldiler, Kalabalık Havadan Böyle Fotoğraflandı(8/10)4

DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için toplanmalar sürüyor.

3 AYRI KOLDAN KORTEJLER HALİNDE GELDİLER

Miting alanına gruplar 3 ayrı koldan sahil yolu üzerinden kortejler halinde geldi. Gruplarda bulunanlar güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alındı.

MİTİNG ALANINDAKİ SON DURUM HAVADAN FOTOĞRAFLANDI

Kortejlerin miting alanına gelişi ve alanda toplanmalar havadan fotoğraflandı. Görüntülerde kalabalığın meydanı doldurduğu, bazı grupların ise meydana gelmeye devam ettiği görülüyor

CHP KORTEJİ 5 KM'LİK YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN MİTİNG ALANINA ULAŞTI

CHP'liler İstanbul İl Başkanlığı'nın öncülüğünde Kartal Atalar Sahilinde bir araya geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Ali Şeker, Gamze Akkuş İlgezdi, Sezgin Tanrıkulu, eski milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, ilçe belediye başkanları, parti meclisi ve gençlik kolları üyelerinin de arasında bulunduğu kalabalık grup, 'Yaşasın 1 Mayıs pankartı eşliğinde' saat 10.30 sıralarında yürüşüye geçti. Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen grup, sık sık 'Yaşasın 1 Mayıs direnişimiz','Ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Direne direne kazanacağız' şeklinde sloganlar attı. Türk bayrağı ve parti flamaları taşıyan partililere bazı vatandaşlar yol kenarından alkışlarla eşlik etti. Yaklaşık 5 kilometre yürüyen CHP korteji saat 11.40 sıralarında Maltepe Miting alanına geldi.. Grubun alana yaklaştığı sırada bazı partililer meşaleleri yakınca etrafı dumanlar kapladı. CHP'liler daha sonra arama noktasında üst aramaları yapıldıktan sonra alana alındı.

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Kaynak: haberinburada



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