3 BAKAN SEÇİM ÖNCESİ İSTİFA MI EDECEK? HÜKÜMET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Anayasamızda, milletvekili seçimi yapılırken Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının görevlerinden ayrılmasını öngören bir düzenleme yoktur." dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Şu anda Anayasamızda, milletvekili seçimi yapılırken Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının görevlerinden ayrılmasını öngören bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde üç bakanın istifa etmesine gerek bulunmamaktadır." dedi.
ANAYASADA "3 BAKANIN GÖREVDEN ÇEKİLMESİ HÜKMÜ" HALK OYLAMASINDA KALDIRILDI
Bozdağ, yaptığı açıklamada, daha önceki dönemlerde milletvekili seçimi öncesinde Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının görevlerinden ayrıldığını hatırlattı. Anayasanın 114. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, " Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir" hükmünün bulunduğunu ve bu hüküm gereğince üç bakanın seçim öncesinde istifa ettiğini ifade eden Bozdağ, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında kabul edilen değişiklikle, söz konusu fıkranın yürürlükten kaldırıldığını bildirdi.
3 BAKAN SEÇİM ÖNCESİNDE İSTİFA ETMEYECEK
Bozdağ, ilga edilen fıkranın, Anayasa değişikliğinin kabul edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Şu anda Anayasamızda, milletvekili seçimi yapılırken Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının görevlerinden ayrılmasını öngören bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde üç bakanın istifa etmesine gerek bulunmamaktadır."
Kaynak: haberinburada
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