Son iki sezonun ilk yarısını zirvede bitiren, şampiyonluğun ciddi adaylarından biri haline gelen Başakşehir'den dev hamle... İsmi uzun süre 4 büyüklerle anılan Adebayor ve Clichy gibi dünyaca ünlü yıldızları devlerin elinden kapan Turuncu-Lacivertliler, bu kez iç piyasada büyük bir çalıma hazırlanıyor.

5 GOL 6 ASİSTİ VAR

Hedefteki isim transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Emre Akbaba. Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon 5 gol, 6 asistlik müthiş bir performans sergileyen, milli takıma kadar yükselen 25 yaşındaki futbolcuya şu ana kadar yapılan tek resmi teklifin Medipol Başakşehir'den olduğu ortaya çıktı.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre; Abdullah Avcı'nın birkaç sezondur çok yakından takip ettiği Emre için Başakşehir yönetiminin kapıyı 3 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Aytemiz Alanyaspor'un ise başarılı oyuncuyu 5 milyon euronun altına satmayı kesinlikle düşünmediği gelen haberler arasında. Başakşehir'in bu transferi bitirmek adına şartları zorlayacağı ifade edildi.

Kaynak: haberinburada