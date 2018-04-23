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3 Cinayetten Aranan Firari 10 Yıl Sonra Vapurda Yakalandı

3 CİNAYETTEN ARANAN FİRARİ 10 YIL SONRA VAPURDA YAKALANDI

Kocaeli'de, 3 kişinin öldürülmesi olayına karışan ve 10 yıldır aranan firari, Çanakkale'de vapurdan inerken yakalandı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : 3 Cinayetten Aranan Firari 10 Yıl Sonra Vapurda Yakalandı(6/10)2

Kocaeli'nin Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bir lojistik firmasında meydana gelen olayda, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Orkun Numar Nair, Metin Toman ve Turgay Tarim silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından cinayet suçuyla aranan 2 kişi yakalanırken, olaya karıştığı belirlenen H.O. (49) ise kayıplara karıştı. 10 yıldır aranan firari, Çanakkale'de vapurdan inerken yakalandı.

YERİ TESPİT EDİLDİ

10 yıldır firari olarak aranan H.O.'yu yakalamak için çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli'de olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın yakalanması için Çanakkale'ye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 gün süren takip sonrasında H.O.'nun Eceabat'tan feribotla Çanakkale'ye geleceğini belirledi.

VAPURDAN İNER İNMEZ GÖZALTINA ALINDI

Dün feribotun yanaşacağı iskelede beklemeye başlayan polis ekipleri, H.O.'yu vapurdan iner inmez gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınarak Kocaeli'ne getirilen H.O., emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

1 KİŞİ DAHA FİRARİ

Öte yandan, cinayet olayı ile ilgili 1 kişinin daha firari olarak arandığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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