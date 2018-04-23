3 CİNAYETTEN ARANAN FİRARİ 10 YIL SONRA VAPURDA YAKALANDI
Kocaeli'de, 3 kişinin öldürülmesi olayına karışan ve 10 yıldır aranan firari, Çanakkale'de vapurdan inerken yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bir lojistik firmasında meydana gelen olayda, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Orkun Numar Nair, Metin Toman ve Turgay Tarim silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından cinayet suçuyla aranan 2 kişi yakalanırken, olaya karıştığı belirlenen H.O. (49) ise kayıplara karıştı. 10 yıldır aranan firari, Çanakkale'de vapurdan inerken yakalandı.
YERİ TESPİT EDİLDİ
10 yıldır firari olarak aranan H.O.'yu yakalamak için çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın Çanakkale'nin Ezine ilçesi Geyikli'de olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın yakalanması için Çanakkale'ye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 gün süren takip sonrasında H.O.'nun Eceabat'tan feribotla Çanakkale'ye geleceğini belirledi.
VAPURDAN İNER İNMEZ GÖZALTINA ALINDI
Dün feribotun yanaşacağı iskelede beklemeye başlayan polis ekipleri, H.O.'yu vapurdan iner inmez gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınarak Kocaeli'ne getirilen H.O., emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
1 KİŞİ DAHA FİRARİ
Öte yandan, cinayet olayı ile ilgili 1 kişinin daha firari olarak arandığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan, Yemen'de Düğünü Vurdu! Gelin Dahil 20 Kişi Öldü
- Kuzey Kore'de Katliam Gibi Otobüs Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti
- Nazi Saldırısına Uğrayan Türk: Boğazımı Sıkıp Köpeği Eşime Saldırttı
- Restoran Basıp 4 Kişi Öldüren Saldırganı Müşteriler Durdurdu!
- Canlı Yayında Vurulan Gazeteci, Kanlar İçinde Yere Yığıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar