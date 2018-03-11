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3 GÜN ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ YERDE ALPERENLERLE KURBAN KESTİ


3 gün önce ölümden döndüğü yerde Alperenlerle kurban kesti
Tarih : 11 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : 3 Gün Önce Ölümden Döndüğü Yerde Alperenlerle Kurban Kesti(10/10)6

Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl başkanı Kürşat Mican, Sultanbeyli'de kurşunlu saldırıya uğradığı yerde şükür kurbanı kesti.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl başkanı Kürşat Mican'ın aracına geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul Sultanbeyli'de silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sırasında şoförüyle birlikte aracın içerisinde bulunan Mircan olaydan yara almadan kurtuldu.

KURBAN KESİP DUA ETTİLER

Yaşanan hadisenin üzerinden geçen 3 günün ardından Mircan ve Alperenler saldırının gerçekleştirildiği bölgeye geldi. Aracın kurşunlandığı yerde Mircan için şükür kurbanı kesildi.

Duaların edilmesinin ardından bir süre slogan atıp Mircan'a desteklerini ortaya koyan Alperenler bölgeden ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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