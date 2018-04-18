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3 günlük tatili duyan koştu! Otobüslerde yer kalmadı

3 GÜNLÜK TATİLİ DUYAN KOŞTU! OTOBÜSLERDE YER KALMADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesiyle oluşacak 3 günlük tatil dolayısıyla otogarlarda yoğunluk yaşanıyor. 20-23 Nisan tarihleri arasındaki tüm seferlerin koltukları doldu.

Tarih : 18 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : 3 Günlük Tatili Duyan Koştu! Otobüslerde Yer Kalmadı(10/10)6

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ (BURULAŞ) Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde normalde günde ortalama bin 100 aracın çıkış yaptığını söyledi. 23 Nisan'da otogardan günlük araç çıkışının bin 100'den bin 400'ün üzerine yükselmesini beklediklerini ifade eden Çapar, yolcu sayısında ise normal günlere oranla ortalama yüzde 40 civarında bir artış olacağını belirtti.

"EK SEFERLER YAPILACAK"

Çapar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazartesi gününe denk gelmesiyle vatandaşların üç günlük tatili değerlendirmek için çeşitli planlar yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Hafta sonunu da kapsayacak şekilde üç günlük bir tatil süreci bizleri bekliyor. Terminal tesis ve hizmet kapasitesi bu tür artışları kaldırabilecek yeterlilikte olduğundan bu üç günlük tatil süresince hiçbir aksaklık yaşanmayacak. Artan yolcu taleplerine bağlı olarak normal seferlere ilaveten ek seferler ilgili firmalar tarafından planlanmıştır. İşletmelerden elimize ulaşan bilgilere göre, araç ve yolcu kapasitesi bakımından genel anlamda 20-23 Nisan tarihleri arasındaki tüm seferlerin koltuk satışları büyük oranda dolmuş durumda."

Çapar, gerek terminal işletmesi ve gerekse zabıta görevlileri tarafından kayıt dışı veya kaçak sayılan yolculuk girişimlerinin takip edildiğini ve kural dışı durumlara karşın gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

"DOLULUK ORANIMIZ ŞİMDİDEN YÜZDE 100'E ULAŞTI"

Pamukkale Turizm 2. Bölge Müdür Yardımcısı Hamit Ocak da 23 Nisan'ın hafta sonu ile birleşmesiyle yoğunluk yaşandığını söyledi.

Ocak, 21-22 ve 23 Nisan'da yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını belirterek, "Ek seferler düzenlendi. Ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. 23 Nisan'ın pazartesiye denk gelmesi hafta sonu yoğunluğunu da artırdı." dedi.

Yaz sezonu öncesi 23 Nisan'ın ilk tatil olduğunu vurgulayan Ocak, "23 Nisan ile ilk tatil planlaması da yapılıyor. Bu tatille birlikte yeni sezon da başlıyor. 23 Nisan ile birlikte yeni sezonun güzel geçeceğini ümit ediyoruz. Dolu dolu bir sezon bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"23 NİSAN BİZİM SEKTÖRE NEFES ALDIRACAK GİBİ"

Uludağ Turizm Bursa Bölge Müdürü Erdal Kapacak da sektörleri açısından genelde durgun bir dönemin yaşandığını aktardı.

23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili dolayısıyla ciddi bir artış beklediklerini ifade eden Kapacak, "23 Nisan tatili bizim sektöre nefes aldıracak gibi. Uzun mesafelerde değil de genelde kısa mesafeler ve tatil beldelerinde yoğunluk olacak." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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