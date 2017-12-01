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3. Havalimanı İçin 500 Kamyon ve Kamyoncu Aranıyor

3. HAVALİMANI İÇİN 500 KAMYON VE KAMYONCU ARANIYOR

3. Havalimanı'nın inşaatını gerçekleştiren İGA, verdiği ilanla 500 kamyon ve kamyoncu aradığını duyurdu.

Tarih : 01 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : 3. Havalimanı İçin 500 Kamyon Ve Kamyoncu Aranıyor(10/10)6

İstanbul'un yeni havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde açılacak. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarla havalimanının yüzde 75'i tamamlanırken kalan kısmın inşaatı için de İGA gaza bastı. Halen 2200 kamyonun görev yaptığı havalimanı inşaatına çok yakın bir zamanda 2015 model ve üstü 500 kamyon daha eklenecek. İGA, bu ihtiyacını gazetelere verdiği ilanlarla duyurdu.

GAZETELERE VERİLEN İLAN

İlanda, "İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında şöförlü olarak çalışmak üzere minimum 25'li gruplar halinde, 500 adet kırkayak (8*4) hafriyat kamyonu ve/veya havuz damper tırına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma iki vardiya olarak gerçekleşecektir. Araçların 2015 model ve üzeri olması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

31 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

İşlerin tam kapasite devam ettiği havalimanında şu anda 31 bin kişi çalışıyor. Proje tamamladında doğrudan 100 bin, yan sektörlerle birlikte 1,5 milyon kişiye yeni istihdam alanı sağlayacak.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaatını gerçekleştirmek üzere kurulan İGA, 25 yıl boyunca da havalimanının işletmesini yapacak. Dört fazda tamamlanacak havalimanının ilk fazı olan 90 milyon yıllık yolcu kapasitesine sahip terminali ve üç pisti 29 Ekim 2018 tarihinde açılacak.

Yeni havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya çıkarılabilir kapasitesi ile 350'den fazla destinasyona uçuş imkanı sağlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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