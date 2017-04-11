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3. Havalimanı İhalesi Vestel'in
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3. havalimanı ihalesi vestel'in

3. HAVALİMANI İHALESİ VESTEL'İN

Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın tüm uçuş bilgilendirme ekranları Vestel teknolojisine emanet.

Tarih : 11 Nisan 2017, 15:47
Puan Ver : 3. Havalimanı İhalesi Vestel'in(5/10)2


Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın tüm uçuş bilgilendirme ekranları Vestel teknolojisine emanet. 2018 yılının ilk çeyreğinde birinci etabının devreye alınması planlanan yeni havalimanının bilgilendirme ekranları ihalesini kazanan Vestel'in sektöre özel geliştirdiği ekranlar; uçuş saatlerinden kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara kesintisiz aktaracak.



 



kaynak:sabah








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