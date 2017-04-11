Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın tüm uçuş bilgilendirme ekranları Vestel teknolojisine emanet.



Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın tüm uçuş bilgilendirme ekranları Vestel teknolojisine emanet. 2018 yılının ilk çeyreğinde birinci etabının devreye alınması planlanan yeni havalimanının bilgilendirme ekranları ihalesini kazanan Vestel'in sektöre özel geliştirdiği ekranlar; uçuş saatlerinden kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara kesintisiz aktaracak.







kaynak:sabah