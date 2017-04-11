3. HAVALİMANI İHALESİ VESTEL'İN
Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın tüm uçuş bilgilendirme ekranları Vestel teknolojisine emanet.
Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın tüm uçuş bilgilendirme ekranları Vestel teknolojisine emanet. 2018 yılının ilk çeyreğinde birinci etabının devreye alınması planlanan yeni havalimanının bilgilendirme ekranları ihalesini kazanan Vestel'in sektöre özel geliştirdiği ekranlar; uçuş saatlerinden kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara kesintisiz aktaracak.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar