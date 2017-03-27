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3. havalimanı şantiyesinde kavga iddiasına açıklama

3. HAVALİMANI ŞANTİYESİNDE KAVGA İDDİASINA AÇIKLAMA

3. Havalimanı şantiyesinde TIR şoförleriyle demir işçileri arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. İGA Havalimanları İnşaatı'ndan konuya dair açıklama yapıldı

Tarih : 27 Mart 2017, 17:10
Puan Ver : 3. Havalimanı Şantiyesinde Kavga İddiasına Açıklama(7/10)6


İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında taşeron olarak hizmet veren bir şirketimizin çalışanları olan küçük bir grup arasında tamamen bireysel anlaşmazlık nedeniyle tartışma yaşanmıştır.



JANDARMA OLAYA MÜDAHALE ETTİ



Bölgede bulunan şirket güvenlik personeli ve görevli Jandarma ekiplerinin olaya anında müdahale etmesi ile olayın gereksiz şekilde büyümesinin önüne geçilmiştir. Tamamen adli bir vaka olan bu gelişmenin ardından, İGA iş disiplin yönetmeliği gereği gerekli tedbirler alınmış olay adli makamlara sevk edilmiştir.



Tartışmaya karışan işçilerimiz yaralanan 6 kişi şantiye alanındaki sağlık merkezinde diğer 4 kişi de en yakın ilçe hastanelerinde ayakta tedavi edilmiştir.



 



kaynak:sabah








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