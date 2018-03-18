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3. Havalimanı'nda Mağazaların Kiralama Süreci Başladı
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3. Havalimanı'nda mağazaların kiralama süreci başladı

3. HAVALİMANI'NDA MAĞAZALARIN KİRALAMA SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul 3. Havalimanı'nda perakende mağazalarının kiralama süreci başladı. Araç kiralama, eczane, kuaför, hediyelik eşya, kuyumcu, bijuteri, tekstil ürünleri, oyuncak, seyahat ürünleri satış alanları yoğun talep gördü.

Tarih : 18 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : 3. Havalimanı'nda Mağazaların Kiralama Süreci Başladı(9/10)5

İstanbul 3. Havalimanı'nda perakende mağazalarının kiralama sürecinde satış alanları yoğun ilgi görüyor. İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olmaya hazırlanan ve 29 Ekim 2018'de hizmete açılması için inşaat çalışmalarının süratle devam ettiği İstanbul Yeni Havalimanı'nda ticari anlaşmalar da hız kazandı.

10 BİN METREKARE ALANA KURULACAK

Yeni havalimanının duty free, yeme içme alanlarındaki iddiasını, bir alışveriş merkezinin sahip olduğu çeşitlilikteki perakende mağazalarıyla da ortaya koyacağı vurgulanan açıklamada, duty free mağazaları ve yiyecek içecek alanları hariç giden yolcu katı, iç hatlar giden yolcu hava tarafı, gelen yolcu katında yaklaşık 10 bin metrekare perakende mağazalar için markalarla görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

MARKALAR BELİRLENİRKEN SEÇİCİ DAVRANILIYOR

Perakende mağazalar kategorisinde özellikle araç kiralama, eczane, kuaför, hediyelik eşya, kuyumcu, bijuteri, tekstil ürünleri, oyuncak, lostra, seyahat ürünleri satış alanları yoğun talep gördü.

Açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanı'nda ticari alanda yer alacak markalar belirlenirken çok seçici davranıldığı, markaların tüketiciye vaadi, marka güçleri ve İstanbul Yeni Havalimanı'na getireceği pazarlama değerine bakılarak karar verileceği bildirildi.

Ayrıca açıklamada ticari alanlara önemli bir talep olduğu ve bu ilginin Türkiye'ye duyulan güvenin işareti olduğu vurgulandı.

TURİZMDE KİRALAMALAR BİTTİ

Açıklamada, turizm, transfer ve otel bölgesinde tüm yerlerin kiralaması tamamlanırken, yaşanan talep fazlasından dolayı 2. faz bölge açıldığı, bu alanların da dolduğu belirtilerek, kuyumcu, bijuteri, gözlük ve saat gibi kategori mağazaları için talep listesi oluşturulduğu ve listede 100'e yakın firmanın yer aldığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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