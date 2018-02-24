3. HAVALİMANI'NDA TEMEL ATMA TÖRENİNDEN BİN 358 GÜN SONRA IŞIKLAR YAKILDI
İstanbul'un yeni incisi 3. Havalimanı'nda temel atma töreninden bin 358 gün sonra ilk defa ışıklar yakıldı.
7 Haziran 2014'te temeli atılan 3. Havalimanı'nda gün batımıyla birlikte tarihi bir an yaşandı. Pist yapımı tamamlanan havalimanında ışıklandırma sistemi ilk defa bugün devreye alındı.
İGA EKİBİ POZ VERDİ
Tüm sistem başarıyla çalışırken yaklaşma ve pist ışıklarının önünde İGA ekibi poz verdi.
PİST 3 BİN 750 METRE UZUNLUĞUNDA
Çalışmalar hakkında bilgi veren İGA CEO'su Yusuf Akçayoğlu, pist ışıklandırmasının 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ilk piste başarıyla yapıldığını söyledi.
İNŞAAT ÇALIŞMASININ YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI
İnşaat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlanırken havalimanının 29 Ekim 2018'de faaliyete geçmesi planlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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