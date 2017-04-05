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3 ilde terör operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

3 İLDE TERÖR OPERASYONU! 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli Ankara ve İzmir'de terör örgütü MLKP ile DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi. 7 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:28
Puan Ver : 3 İlde Terör Operasyonu! 7 Kişi Gözaltına Alındı(10/10)11


İSTANBUL merkezli terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Ankara, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütleri MLKP ve DHKP-C üyesi oldukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen terör soruşturması kapsamında MLKP ve DHKP-C bağlantılı şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Ankara ve İzmir'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


 


 


kaynak:abchaber

 







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