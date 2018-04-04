3 İSMİN VEDASI YARIŞMACILARI GÖZYAŞLARINA BOĞDU
İlgiyle izlenen Survivor'da üç güçlü yarışmacının All Star adasına vedası duygusal anlar yaşanmasına sebep oluyor.
'Survivor 2018'de ' yarışmasının yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. TV8'de 5 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek bölüm, üç güçlü yarışmacının All Star adasına vedasına sahne oluyor.
VEDA SIRASINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
'Survivor 2018'de yeni konsept gereği All Star'ın üç yarışmacısı, gönlüllüler takımına geçiyor. Vedalaşma sırasında Sema Aydemir ve Damla Can'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görülüyor.
GÖNÜLLÜLER TAKIMI ADINA MÜCADELE EDECEK
Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün ada koneyinde yaptığı açıklamada, başarılı yarışmacılar Hilmicem İntepe, Damla Can ve Murat Ceylan'ın artık gönüllüler takımı adına mücadele edeceğini duyurmuştu.
ÜMİT VE BERNA BİRBİRİNE GİRİYOR
Yeni bölüm tanıtımında ayrıca; Ümit Karan ile Berna Canbeldek, iletişim oyununda sert bir tartışma yaşarken ekranlara yansıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Körfezde Operasyon! Denizin Ortasında Mahsur Kalan Dalgıç Helikopterle Kurtarıldı
- Chp Lideri Kılıçdaroğlu Otostop Çeken Öğrencileri Aracına Aldı
- İstanbul Belediye Başkanı'ndan Taksicilere Soğuk Duş: Uber Rahatlık Demek
- Mide Bulandırıcı! Kesilmiş Halde At Ve Eşek Etleri Bulundu
- Dünyanın Gözü Ankara'da! Üçlü Zirve Külliye'de Başladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya: Onun Attığı Golü, Ben 40 Metreden İngiltere'ye Attım
- Takıma Sinirlenen Olympiakos Başkanı, Lig Bitmeden Futbolcuları Tatile Gönderdi
- Uefa'dan Ceza Bekleyen Galatasaray'da Prandelli Tehlikesi Kapıya Dayandı
- Muslera'ya En Büyük Destek, Gs'lilerin Nefret Ettiği Futbolcudan Geldi
- Ronaldo'lu Real Madrid, Juventus'u Paramparça Etti!
DÜNYA HABERLERİ
- Kızlarını Benzin İstasyonunda Unuttuğunu 170 Kilometre Sonra Fark Etti
- Yeni Zelanda Eşcinsellik Hükümlerini Sicillerden Silme Kararı Aldı
- Oğlunun Tedavisi İçin Hastanede 2 Saat Bekletilen Adam Binayı Ateşe Verdi
- Spotify'ın Halka Arzında Kriz! Yanlış Ülkenin Bayrağı Asıldı
- İspanya'daki Festivalde Kızgın Boğa Can Aldı, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar