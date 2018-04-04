İlgiyle izlenen Survivor'da üç güçlü yarışmacının All Star adasına vedası duygusal anlar yaşanmasına sebep oluyor.

'Survivor 2018'de ' yarışmasının yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. TV8'de 5 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek bölüm, üç güçlü yarışmacının All Star adasına vedasına sahne oluyor.

VEDA SIRASINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

'Survivor 2018'de yeni konsept gereği All Star'ın üç yarışmacısı, gönlüllüler takımına geçiyor. Vedalaşma sırasında Sema Aydemir ve Damla Can'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görülüyor.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI ADINA MÜCADELE EDECEK

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün ada koneyinde yaptığı açıklamada, başarılı yarışmacılar Hilmicem İntepe, Damla Can ve Murat Ceylan'ın artık gönüllüler takımı adına mücadele edeceğini duyurmuştu.

ÜMİT VE BERNA BİRBİRİNE GİRİYOR

Yeni bölüm tanıtımında ayrıca; Ümit Karan ile Berna Canbeldek, iletişim oyununda sert bir tartışma yaşarken ekranlara yansıyor.

Kaynak: haberinburada