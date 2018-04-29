Kayseri'de 3 kadın, toka ve kart kullanarak hırsızlık yaptıkları evde polisler tarafından suçüstü yakalandılar.

Kayseri'de toka ya da kart kullanarak kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kadın, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

TOKA VE KART KULLANARAK HIRSIZLIK YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, toka ya da kart kullanarak kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen Deniz G. (29), Hülya I. (28) ve Zekiye G.'yi (44) takibe aldı.

İHBAR ALAN POLİS 3 KADINA SUÇÜSTÜ YAPTI

Kadınlar, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Kardelen Sokak'ta hırsızlık amacıyla bir daireye girince, polis baskın yaptı. Evde bulunan ziynet eşyaları üzerlerinden çıkan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada