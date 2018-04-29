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3 Kadın, Hırsızlık İçin Girdikleri Dairede Polis Tarafından Suçüstü Yakalandı!

3 KADIN, HIRSIZLIK İÇİN GİRDİKLERİ DAİREDE POLİS TARAFINDAN SUÇÜSTÜ YAKALANDI!

Kayseri'de 3 kadın, toka ve kart kullanarak hırsızlık yaptıkları evde polisler tarafından suçüstü yakalandılar.

Tarih : 29 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : 3 Kadın, Hırsızlık İçin Girdikleri Dairede Polis Tarafından Suçüstü Yakalandı!(7/10)3

Kayseri'de toka ya da kart kullanarak kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kadın, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

TOKA VE KART KULLANARAK HIRSIZLIK YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, toka ya da kart kullanarak kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen Deniz G. (29), Hülya I. (28) ve Zekiye G.'yi (44) takibe aldı.

İHBAR ALAN POLİS 3 KADINA SUÇÜSTÜ YAPTI

Kadınlar, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Kardelen Sokak'ta hırsızlık amacıyla bir daireye girince, polis baskın yaptı. Evde bulunan ziynet eşyaları üzerlerinden çıkan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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