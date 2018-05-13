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3 kiliseye eş zamanlı saldırı: 2 ölü 13 yaralı

3 KİLİSEYE EŞ ZAMANLI SALDIRI: 2 ÖLÜ 13 YARALI

Son dakika! Surabaya kentinde 3 farklı noktada eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Kiliselerin hedef alındığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 ölü ve 13 yaralı var.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : 3 Kiliseye Eş Zamanlı Saldırı: 2 Ölü 13 Yaralı(5/10)1

Endonezya'nın Surabaya kentinde, 3 farklı noktada meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü, 13 kişi yaralandı.

KİLİSELER HEDEF ALINDI

Doğu Cava bölgesinde ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya'da yerel saatle 07.30 sularında 3 kiliseyi hedef alan 3 farklı bombalı saldırı gerçekleşti.

2 ÖLÜ, 13 YARALI VAR

Saldırılarda şu ana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Bombaların aynı anda patlamadığı bilgisini veren bölge polisi olaya ilişkin detaylı açıklama yapmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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