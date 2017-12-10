3 KİŞİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI!
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yolda yürüyen 3 genç, henüz öğrenilemeyen bir nedenle bıçaklı bir grubun saldırısına uğradı. Yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumu ağır.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 kişi sokak ortasında bıçaklandı. Çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
BİR GRUBUN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRADILAR
Kurtalan İlçesi Fırat Mahallesi'nde yolda yürüyen A.F., M.A. ve A.A., bir eğitim kurumunun önünden geçtikleri sırada, kimliği öğrenilemeyen başka bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çıkan kavgada yaralanan 3 kişi, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra yaralılardan durumu ağır olanlardan biri Batman, diğeri de Siirt'te sevkedildi.
Polis, kaçan saldırganların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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