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3. Lige düşen efsane kulüp, FIFA'dan gelen yeni haberle sarsıldı

3. LİGE DÜŞEN EFSANE KULÜP, FIFA'DAN GELEN YENİ HABERLE SARSILDI

Eski futbolcusu Banahene'nin FIFA'ya şikayeti nedeniyle köşeye sıkışan Karşıyaka, düştüğü 3. Ligde tek maç oynamadan bir küme daha düşebilir.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : 3. Lige Düşen Efsane Kulüp, Fıfa'dan Gelen Yeni Haberle Sarsıldı(7/10)3

FUTBOLDA sezonun ilk yarısında aldığı puan silme cezaları ve transfer yasağıyla 38 yıl sonra 3. Lig'e düşerken tarihinde ilk kez de dördüncü kategoriye gerileyen Karşıyaka, FIFA tarafından sahaya bile çıkmadan amatör kümeye düşürülmenin eşiğinde. Takımda forma giydiği 2012-13 sezonundan kalan 56 bin 500 euro alacağı nedeniyle geçtiğimiz Ekim 2017'de FIFA kanalıyla kulübün 3 puanını sildiren Banahene, yeşil-kırmızılıların küme düşürülmesi için de başvuru yaptı. Kaf-Kaf'a son kez ihtar çeken futbolun dünya çapındaki patronu FIFA, 17 Mayıs'a kadar günlük kurla yaklaşık 290 bin TL tutan bu para ödenmezse takıma küme düşürme yaptırımı uygulayacağını bildirdi. Yönetimin Ganalı futbolcuyla pazarlık çabası ise sonuç vermedi.

FUTBOLCULARIN GİTMEMESİ İÇİN 2 MİLYON TL GEREKİYOR

Karşıyaka'ya bu sezondan alacakları nedeniyle Futbol Federasyonu'na başvurmaya başlayan mevcut kadrodaki oyuncuların serbest kalmaması için de acil 2 milyon TL kaynak gerekiyor. 20 Ocak'taki olağanüstü kongrede göreve seçildikten sonra Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın mali desteğiyle yaklaşık 2.5 milyon TL ödeyip eski yabancı futbolculardan Shukurov, Juninho ve Kovalchuk'un alacakları yüzünden FIFA'dan gelen 18 puan silme cezasının önüne geçen yönetim, bu acil ödemeler için de kaynak arıyor. Yeni sezon öncesi Yaşar Holding'ten basketbol takımına verdiği sponsorluk, Folkart'tan ise yine basket şubesinin yarışmacı haklarının borçsuz olarak devri için son teklifleri alan yönetim, karar aşamasında. Kulüpte olağan mali genel kurulun tarihi ise 23-30 Mayıs olarak belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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