

Araç sahipleri için zorunlu olan trafik sigortasının fiyatları son yıllarda hızlı yükselmişti. Fiyat artışının önü bir türlü kesilemedi. Çok fazla şikayet gelince sigorta şirketlerinin maliyetlerini azaltarak, fiyatların düşürülmesi amaçlandı. Bu kapsamda son 1 yılda birçok düzenleme yapıldı. Sigorta sektörü lehine atılan bütün bu adımlara rağmen poliçe fiyatlarında bir türlü istenen indirim olmadı.







TAVANI AŞAN TUTAR İADE







Posta'nın haberine göre sigortacılar maliyet artışlarını gerekçe gösterip indirim konusunda isteksiz davranınca 19 Mart'ta açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, araç sahibinin riskine göre 1 ila 7 arasında değişen tüm basamaklarda tavan fiyata geçileceğini, böylece fiyatların yüzde 30 düşeceğini duyurdu. Buna göre; sigortacılar, belirlenecek tavan fiyatın üzerine çıkamayacak, hatta tavanın üstünde kalan farkları iade edecekti.







kaynak:milliyet