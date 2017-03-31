3 MİLYARLIK PAZARLIK!
Zorunlu Trafik Sigortası'nda tavan uygulaması Nisan'da devreye girecek. İsteyen araç sahibi tavanın üzerindeki tutarları iade alacak. İadenin sigortacılara maliyeti 3 milyar lira olacak. Sigortacılar bu maliyeti düşürmek için Hazine ile masada.
Araç sahipleri için zorunlu olan trafik sigortasının fiyatları son yıllarda hızlı yükselmişti. Fiyat artışının önü bir türlü kesilemedi. Çok fazla şikayet gelince sigorta şirketlerinin maliyetlerini azaltarak, fiyatların düşürülmesi amaçlandı. Bu kapsamda son 1 yılda birçok düzenleme yapıldı. Sigorta sektörü lehine atılan bütün bu adımlara rağmen poliçe fiyatlarında bir türlü istenen indirim olmadı.
kaynak:sabah
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