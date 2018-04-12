3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN SİBER ÇETE ENDONEZYA'DA YAKALANDI
İstanbul'da kopyalama yazılımı yükledikleri POS cihazları ile 3 milyon TL'lik vurgun yapan çete Endonezya'da yakalandı.
İstanbul'da, hemen hemen her ay değişik bir yöntemi ortaya çıkartılan kredi kartı dolandırıcılığında polis, bu kez özel yazılım yüklü POS cihazlarıyla kredi kartı kopyalayan bir şebekeyi çökertti. İstanbul polisi zincir restoranlara işe soktukları motokuryeler vasıtasıyla, alışveriş yapan vatandaşların kredi kartlarını özel yazılımlı POS cihazlarıyla kopyalayıp, ilk tespitlere göre 3 milyon liralık vurgun yapan 20 kişilik bir şebekeyi çökertti. Baş elebaşını Endonezya'da yakaladığı şebekenin 5 bin kişinin kart bilgilerini kopyaladığı belirlendi.
YÜZLERCE VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geçtiğimiz aylarda başvurarak kredi kartlarının kopyalandığı yönünde suç duyurusunda bulunan yüzlerce vatandaşın şikâyetiyle soruşturma başlatan savcılık, konunun aydınlatılması için İEM Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verdi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Siber polis, yaptığı soruşturmada ilginç bir kopyalama yöntemiyle karşılaştı.
KOPYALAMA PROGRAMI YÜKLÜ POS CİHAZI
Mağdurların tamamının kredi kartlarının aynı yöntemle kopyalandığını tespit eden polis, kartları kopyalayan ve şebeke halinde hareket eden dolandırıcıların, kopyalama sırasında özel yazılım programı yüklü POS cihazları kullandığını belirledi. Kart kopyalama özelliği kazandırılan cihazların şebeke elebaşları tarafından bazı şebeke üyelerine verildiği ve siparişle hizmet veren zincir restoranlara moto kurye olarak işe girişlerinin sağlandığı, ardından da kart kopyalamaların gerçekleştiği tespit edildi.
ZİNCİR RESTORANLARA SOKULAN MOTOKURYELER
Polisin tespitine göre, özellikle pizza ve fast food yemek servisi yapan şirketlerde işe sokulan motokuryeler, kartla ödeme yapan müşterilerin kredi kartlarını önce şebeke tarafından verilen özel kopyalama programı yüklü POS makinesinden geçiriyordu. Bu işlem sırasında müşterilerin kart bilgileri ve tuşlanan şifreleri kopyalayan kuryeler daha sonara, " bu POS cihazı işlem yapamadı, diğerinden deneyeceğim" diyerek, restorana ait gerçek POS makinesinden kartı geçirerek ikinci bir işlem yapıyordu.
VURGUNDA İLK TESPİT 3 MİLYON LİRA
Kopyalanan kart bilgileriyle daha sonra sahte kimliklerle banka kartı ve kredi kartı çıkararak ATM'lerden para çekip, alışveriş yapan şebeke üyelerinin bu yöntemle yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi. 5 bin kişinin hesap bilgilerini ele geçirdiği belirlenen şebekenin, yapılan ilk tespitlerde 3 milyon liralık vurgun yaptığı, fakat kopyalanan kartların tamamının incelenmesiyle bu vurgunun katı katına çıkabileceği polis tarafından belirtiliyor.
ENDONEZYA MEDYASINDAN YOĞUN İLGİ
Şebekeye yönelik yaptığı çalışmaların ardından, şebeke elebaşlarından Orhan K. ve 17 şebeke üyesini geçtiğimiz ay yaptığı operasyonlarla gözaltına alıp tutuklatan İEM Siber polisi, şebekenin baş elebaşı Doğan K.nın ise yurtdışına kaçtığını tespit etti. Adreslerinde çok sayıda kopyalanmış kart, kopyalama aparatları, mağdurlara ait bilgilerin kaydedildiği harddisk ve dijital malzemeler ele geçirilen şebekenin baş elebaşı Doğan K.'nın Endonezya'ya kaçtığını tespit eden siber polisi, peşine düştüğü Doğan K.'yı yakalamak için Endonezya polisiyle irtibata geçti. Yapılan girişimlerin ardından 7 Mart'ta Endonezya'da 2 şebeke üyesiyle birlikte yakalanan Doğan K. ülkeler arası gerçekleştirilen irtibatların ardından hafta başında Türkiye'ye getirildi. Endonezya medyasının yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili olarak yurda getirilen şebeke elebaşı ve 2 şebeke üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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