3 PARTİ ERKEN SEÇİME 'EVET' DEDİ, TEKLİF KOMİSYONDAN GEÇTİ
Erken seçim önergesi Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Oybirliği ile kabul edilen Önerge yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
SEÇİM ÖNERGESİ ANAYASA KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ
AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
3 PARTİ "KABUL" OYU KULLANDI
Erken seçim önergesi TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmelerin ardından komisyonda yapılan oylamada AK Parti ve MHP'lilerin yanısıra CHP'liler de "kabul" oyu kullandı.
HDP'LİLER KOMİSYONU TERK ETTİ
HDP'lilerin terk ettiği komisyonda böylece erken seçim kararı oybirliğiyle alınmış oldu.
Kaynak: haberinburada
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