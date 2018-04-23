3 PARTİNİN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU
Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi, imzaladıkları 'güç birliği' anlaşmasıyla Cumhurbaşkanı adayının Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz olacağını açıkladı.
Adalet Partisi (AP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kıvanç Özel, Biz, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ile 'güç birliği' anlaşması imzaladık. 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayımız Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Vecdet Öz olacak dedi.
CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçişini değerlendiren Özel, şunları söyledi:
"BİR PARTİYİ KAYIRMAK HAKSIZLIKTIR"
Dün haksızlığa karşı, adalete karşı yol yürüdüğünü söyleyen insanlar, bir 'hülle' geçişi yapmışlardır. Bir partiyi seçime sokmak için tavizler vermişlerdir. 5 milletvekili olan İyi Parti'ye, CHP tarafından 15 milletvekili transfer edilerek seçime girmelerinin önü açılmıştır. Vatana, millete hayırlı olsun. AK Parti için, 'Her iki tarafı da turadır' diyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Sonra da çıkıyorsunuz, bir partiyi kayırıyorsunuz. Bir partiyi kayırmak bir haksızlıktır, bir eşitsizliktir. O zaman madem siz İyi Parti'yi kayırdınız. Aynı durumda olan 4 parti daha var. Öncelikle DSP'yi kurtarmanız lazım. Siz sol görüşlü bir partisiniz. DSP de aynı şekilde İYİ Parti gibi seçimlere giremiyor. DSP'yi seçimlere giremez halde bırakıyorsunuz. Bu adil bir durum değil ve yapmış oldukları ciddi bir hatadır.
"3 PARTİ CUMHURBAŞKANI OLARAK VECDET ÖZ'Ü AÇIKLAYACAĞIZ"
Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ile 'güç birliği' anlaşması imzaladıklarını belirten Özel, "Biz 100 bin imzayla 3 parti olarak Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr Vecdet Öz'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayarak, bunun da ilk meşalesini imza kampanyasıyla Van'da başlatarak yolumuza devam edeceğiz. Sokakta adalet arayanlar, 4 partiden birini seçip diğer 3'ünü rafta bırakması adalete terstir. CHP kendisine gelecek olan oyların önünü kesmiştir. Yani parayı sağ cebinden alıp, sol cebine koymuştur. Adalet istiyorsanız 59 il, 464 ilçede teşkilatlanmış ve 64 bin üyesi olan bir partiyi yok sayamazsınız." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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