Gaziantep'te Devri Alem Para Müzesi'nin sahibi ve Koleksiyoner Esat Kaplan, M.Ö ve M.S'ya ait yüzlerce farklı millete ait 3 ton paranın bulunduğu müzede hazırladığı çam ağacını 50 farklı millete ait tarihi paralarıyla süsledi. Sadece çam ağacında bugünkü karşılığı 3 trilyonu bulan paraların çalınmaması nedeniyle orakla 24 saat nöbet tutuyor. Müzeyi kendi imkanları ile kurduğu için alarm yada güvenlik kamera gibi tedbirleri alamadığını belirten Kaplan, emaneten bulduğu orakla süslediği ağacın başından gece gündüz ayrılmıyor.

"50 FARKLI MİLLETİN PARASI VAR"

Koleksiyoner Esat Kaplan, "Müzemizde hemen hemen tüm milletlerin tarihi parası mevcuttur. Müzemde bulunan bu paralarla yılbaşı ağacını süsledim. Bu ağaçta yaklaşık 50 milletin parsı var. Bu paralar o dönemde 3 trilyona karşılık geliyor. Bu paraların tabi şimdi manevi değeri var. Bu ağaç dünyanın en pahalı ağacıdır. Bundan daha pahalı bir ağaç varsa müzemdeki bütün paraları vermeye hazırım. Müzemde güvenlik yok onun için 24 saat orakla hırsızlara karşı nöbet tutuyorum"

Kaynak: haberinburada