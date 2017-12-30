Mehmet Ekici'ye Eski Takımı Talip Oldu!
İran Sınırında Yapımı Devam Eden Duvar İnşaatının Yarısına Gelindi
Mit'in Yeni Kalesi, Dinlemelere Ve Sızmalara Karşı Özel Olarak Tasarlandı
3 Trilyonluk Yılbaşı Ağacını Orakla Koruyor
Fıkra Değil Gerçek! Hiç Geçmediği Köprü Yüzünden İcralık Oldu
Başbakan'dan Edirne'ye Hızlı Tren Müjdesi: 2018'de Temeli Atılıyor
Pep Guardiola: Takımımızda 'superman' Var
Portekiz'de Şike İddialarının Ardı Arkası Kesilmiyor
Bakan Arslan: 2018'de Ulaşımda 128 Proje Hayata Geçirilecek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Yeni Yıl Mesajı
Fenerbahçe Yönetiminden Futbolculara 1 Milyon Euroluk Jest!
Trabzonspor'un Gençlerine Yüzde 400 Zam!
Burak Yılmaz'dan Büyük Başarı! Tek Başına Takıma Bedel
Nba Yıldızı, Cenk Tosun Transferini Sosyal Medyadan Duyurdu
Terim İstedi, Yönetim Milli Yıldız İçin Düğmeye Bastı
Hikmet Karaman Geri Döndü! İşte Yeni Takımı
Yeni Yıla Van'da Girecek İranlı Turistler, Kenti İhya Edecek
Arı Sütünün Damlası 7 Liradan, Kilosu 7 Bin Lira!
Trabzonspor, Aziz Behich İçin Nabız Yokluyor
Ülkeyi Karıştıran Görüntü! İki Futbolcu Camiye Bira Şişesi Fırlattı

3 Trilyonluk Yılbaşı Ağacını Orakla Koruyor

3 TRİLYONLUK YILBAŞI AĞACINI ORAKLA KORUYOR

Gaziantep'teki para müzesinin sahibi Esat Kaplan, yılbaşı için getirdiği çam ağacını, 50 farklı milletin bugünkü karşılığı 3 trilyon olan tarihi paralarıyla süsledi. Kaplan, müzede orakla nöbet tutuyor

Tarih : 30 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : 3 Trilyonluk Yılbaşı Ağacını Orakla Koruyor(9/10)5

Gaziantep'te Devri Alem Para Müzesi'nin sahibi ve Koleksiyoner Esat Kaplan, M.Ö ve M.S'ya ait yüzlerce farklı millete ait 3 ton paranın bulunduğu müzede hazırladığı çam ağacını 50 farklı millete ait tarihi paralarıyla süsledi. Sadece çam ağacında bugünkü karşılığı 3 trilyonu bulan paraların çalınmaması nedeniyle orakla 24 saat nöbet tutuyor. Müzeyi kendi imkanları ile kurduğu için alarm yada güvenlik kamera gibi tedbirleri alamadığını belirten Kaplan, emaneten bulduğu orakla süslediği ağacın başından gece gündüz ayrılmıyor.

"50 FARKLI MİLLETİN PARASI VAR"

Koleksiyoner Esat Kaplan, "Müzemizde hemen hemen tüm milletlerin tarihi parası mevcuttur. Müzemde bulunan bu paralarla yılbaşı ağacını süsledim. Bu ağaçta yaklaşık 50 milletin parsı var. Bu paralar o dönemde 3 trilyona karşılık geliyor. Bu paraların tabi şimdi manevi değeri var. Bu ağaç dünyanın en pahalı ağacıdır. Bundan daha pahalı bir ağaç varsa müzemdeki bütün paraları vermeye hazırım. Müzemde güvenlik yok onun için 24 saat orakla hırsızlara karşı nöbet tutuyorum"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 3  Trilyonluk  Yılbaşı  Ağacını  Orakla  Koruyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER