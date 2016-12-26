

Türkiye'ye 3 yabancı banka daha geliyor.







BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Şu anda Türkiye'de bankacılık yapmaya ilgi duyan 3 banka var. Bunların 2017'de Türkiye'de olacağını düşünüyoruz" dedi.







Akben, daha önce Türkiye'de temsilcilik açan Bank of Bahrain and Kuwait'in (BBK) bankacılık lisansıyla ilgilendiğini söyledi.







Avrupa'da kooperatif bankacılığının çok yaygın olduğunu kaydeden Akben, "Buralarda bir açılım sağlayabiliriz. Eskiden tarım ya da turizm tarafını destekleyen, Anadolu'da bir bölge ile ilgilenen bankalar vardı. Buralarda güçlü kooperatif gruplara ihtiyaç var. Bu alanlara girebiliriz" dedi.







Akben, bankalara 2016 yılında 7 milyon 851 bin 777 liralık idari para cezası kestiklerini de açıkladı.







Bankalara yönelik yapılaacak düzenlemeler hakkında bilgi veren BDDK Başkanı, "İnşallah 2017 yılında bankaların kırtasiye, arşivleme ve teknoloji tarafında avantaj sağlayacak birtakım düzenlemeler yapacağız" diye konuştu.















kaynak:ahaber